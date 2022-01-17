В Одеському зоологічному парку народилися чотири єгипетські летючі собаки.
Про народження тварин повідомили у прес-службі зоопарку.
"У єгипетських летючих собак народилися малюки. Вони вже самостійно літають та добре харчуються", – розповіли в зоопарку.
Як уточнив УНІАН директор зоопарку Ігор Бєляков, народилися чотири дитинчати.
Єгипетський летючий собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.
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Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.
Кількість відвідувань зоопарку сягає понад 250 тис. на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.
Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.