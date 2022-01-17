Дитинчата єгипетських летючих собак добре харчуються, зазначили у зоопарку.

В Одеському зоологічному парку народилися чотири єгипетські летючі собаки.

Про народження тварин повідомили у прес-службі зоопарку.

"У єгипетських летючих собак народилися малюки. Вони вже самостійно літають та добре харчуються", – розповіли в зоопарку.

Як уточнив УНІАН директор зоопарку Ігор Бєляков, народилися чотири дитинчати.

Єгипетський летючий собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.

Читайте такожВ Одеському зоопарку народилася лама (фото)Раніше стало відомо, що в Одеській області у Тарутинський степ доставили стадо куланів (азійських диких ослів).

Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.

Кількість відвідувань зоопарку сягає понад 250 тис. на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

Вас також можуть зацікавити новини: