Десятки диких азійських ослів перебуватимуть у вольєрі до весни.

У Тарутинський степ, що розташований в Одеській області, доставили стадо куланів (азійських диких ослів).

Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв'язків з громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, прибуття куланів до Тарутинського степу є частиною довгострокової програми реінтродукції цього виду в регіон. Зокрема, з 20 куланів, що прибули, приблизно дві третини – самки.

Як уточнила Куракіна, це – друга група куланів, яка прибула в регіон, перша – оселилася тут у вольєрі площею 31 га у травні 2020 року, і тільки зараз її випустили в дику природу. Новоприбуле стадо також буде перебувати в акліматизаційному вольєрі, поки його не випустять в природу навесні 2022 року.

Передбачається, що до 2035 року в цьому регіоні (українська дельта Дунаю) чисельність життєздатного вільного стада куланів складе 250-300 особин. Всі кулани, залучені до програми, будуть надходити з біосферного заповідника Асканія-Нова, куди в 1950 році з Туркменістану доставили невелике стадо цих тварин.

Тарутинський степ – одна з небагатьох ділянок майже незайманих степів, що залишилися в Європі. Вона характеризується великими трав'янистими рівнинами. Без втручання людини тут повинні випасатися стада диких травоїдних тварин, таких як кулан, сайгак та олені.

"На жаль, всі ці види колись зникли зі степу, в основному через полювання", – пояснили в організації.

Читайте такожВ Одеській області екологи поселили на заповідному острові стадо оленів (фото)Планується, що випас куланів посприяє налагодженню так званого харчового ланцюга. Дикі осли дозволять утримувати траву в степу короткою, що принесе користь, наприклад, ховрахам і степовим бабакам. Також зменшиться ризик природних пожеж коштом поїдання тваринами надлишкової рослинності. Крім того, кулани створять додаткову кормову базу для хижаків, таких як вовки, а останки тварин будуть "підбирати" падальники (лисиці та інші).

У Rewilding Ukraine також зазначають, що деякі особини з першої групи куланів, випущеної в природу, вже помічені супутниковими передавачами. Це дозволяє екологам відстежувати місцеперебування тварин і надалі моніторити та аналізувати їхню поведінку.

У Тарутинському степу полювання заборонене. Водночас рейнджери, які пройшли спеціальне навчання, запобігатимуть будь-яким потенційним загрозам полювання або браконьєрства.

За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренка, це перша спроба реінтродукції кулана в степу.

"Тому ми не знаємо точно, як далеко будуть подорожувати тварини, досліджуючи свій новий дім. Якщо вони зайдуть занадто далеко, нам доведеться повернути їх", – пояснив Нестеренко.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року в Тарутинський степ доставили стадо з 20 куланів: восьми самців та 12 самок. Тварин для адаптації поселили у вольєрі.

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