Тіло ската усипане круглими плямами, схожими на очі. Він небезпечний отруйним шипом.

В Одеському зоологічному парку народилися скати моторо.

Про це повідомили в прес-службі комунального закладу "Одеський зоологічний парк".

"Щасливими батьками стала пара скатів моторо. Скат моторо – прісноводна хрящова риба з сімейства річкових хвостоколів. Мешкає в Південній Америці. Друга назва виду – оковитий скат. Її він отримав через характерні круглі плями, якими всипано все тіло", - сказано в повідомленні.

На фото, оприлюднених зоопарком, – шість маленьких скатів. Їх можна побачити в акватераріумі при Одеському зоопарку.

Скат моторо: що відомо

Скат моторо дуже гарний, його називають шоу-рибою. На відміну від більшості сучасних риб, скелет моторо складається не з кісток, а з хрящів.

Місцеві жителі в регіонах природного поширення виду бояться їх через отруйні шипи, що розташовані в кінці хвоста.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року мешканка Херсона накололася на отруйний шип ската-хвостокола, захищаючи його від чайки. У жінки почервоніла і розпухла рука, яку вона навіть не могла підняти.

Зоопарк Одеси

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.

Зоопарк відвідують понад 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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