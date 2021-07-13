У жінки почервоніла і розпухла рука, яку вона навіть не могла підняти.

Мешканка Херсона накололася на отруйний шип ската-хвостокола, захищаючи його від чайки.

Про це повідомляють Херсонські новини.

"Відпочивальниця з Херсона під час прогулянки пляжем на Кінбурнській косі побачила справжнє протистояння чайки зі скатом-хвостоколом. Крилатий хижак намагався схопити морського мешканця, але останній чинив опір. Дівчина вирішила захистити рибу і прогнала птицю. Скат намагався дістатися води, але був виснажений. Тому мешканка Херсона вирішила повернути ската в море. Але не врахувала, що у хвостокола є отруйний шип, на який вона і накололася", - йдеться в повідомленні.

У жінки почервоніла і розпухла рука, яку вона навіть не могла підняти.

"На щастя, у когось із відпочивальників знайшлися протиалергенні таблетки. І вже через годину алергічна реакція пройшла", - повідомляють Херсонські новини.

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Автор: Денис Прядко