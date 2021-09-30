Відповідний законопроект вже зареєстрували депутати.

В Україні можуть заборонити одноразовий пластиковий посуд, ватні палички та соломинки. Народні депутати зареєстрували законопроект про заборону виробництва і ввезення до країни таких виробів.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Таким чином, нардепи пропонують розглянути законопроект "Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України" № 6077.

Під заборону можуть потрапити:

гігієнічні ватні палички (крім тих, які необхідні для використання у медичних цілях);

ємності, виготовлені з пінополістиролу;

мішалки для напоїв і соломинки;

палички, які прикріплюються до повітряних куль;

пластикові ємності у формі блістерного упакування або лотків для їжі "на винос";

пластикові виделки, ножі, ложки, палички;

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, за останні 50 років світове виробництво пластику зросло у 20 разів і, за прогнозами, до 2035 року його обсяг зросте ще удвічі, а до 2050 року - в чотири рази. Така ж тенденція спостерігається в Україні.

Водночас 68% забруднення Чорного моря становить пластик, який представляє основну екологічну загрозу морській фауні.

Читайте такожВ Києві планують створити реєстр водойм, щоб захистити їх від забудовиЗаконопроектом передбачається: обмеження виробництва, ввезення на митну територію України, введення в обіг і поширення на території України окремих видів пластикової продукції одноразового використання і оксорозкладної пластикової продукції.

Також у проекті передбачено встановлення вимог щодо маркування окремих видів такої продукції та визначення видів товарів, для яких таке маркування обов'язкове.

Окрім цього, під час Конгресу місцевих та регіональних влад заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що виробники продукції мають забезпечувати повну утилізацію упаковки, яку випускають на ринок разом із товаром.

Вона зазначила, що наразі вкрай необхідно прийняти закон "Про управління відходами", який забезпечує ухвалення низки галузевих і спеціальних законів поводження з відходами.

Читайте такожНа Львівщині після окроплення посівів на полях люди скаржаться на погане самопочуття (відео)За словами Свириденко, законом встановлюється розширена відповідальність виробника: коли виробник продукції буде забезпечувати повну утилізацію упаковки, яку випускає на ринок разом із товаром.

Як повідомляв УНІАН, голова Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів вважає, що альтернативою пластику мають стати гранули із кукурудзяного крохмалю. Це дозволить товарам, які вироблені із цього матеріалу, розкладатися під час компостування.

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Автор: Ганна Бредіхіна