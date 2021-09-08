Також міністерство передбачає суворі покарання порушників цієї заборони.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів підготувало та передасть на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає заборону значної частини виробів із пластику в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова міністерства Роман Абрамовський під час спілкування з журналістами.

"Ми вирішили заборонити те, що, по-перше, дуже важко зібрати, по-друге, те, від чого можна відмовитися, і, по-третє, те, що гармонійно вписується в європейське законодавство… Через один рік після схвалення законопроекту передбачається заборона виробництва, ввезення на територію України, введення в обіг на території України виробів із пластика, для яких вже наявна альтернатива", - сказав міністр.

За словами міністра, альтернативою мають стати гранули із кукурудзяного крохмалю. Це дозволить товарам, які вироблені із цього матеріалу, розкладатися під час компостування.

"Із нього, майже не змінюючи технологію, можна робити те саме, що можна робити із пластикової сировини, і великих проблем із переналаштуванням виробництва не буде", - сказав він.

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Абрамовський підкреслив, що під дію заборони можуть попасти соломинки для напоїв, пластикові столові набори, ємкості для їжі та напоїв, оксобіорозчинний пластик.

"Ми все ж таки запропонуємо народним депутатам, по-перше, все, що з пенополіестирола, ми повністю забороняємо, це білий матеріал, він дуже неприємний, він не переробляється, не розкладається. Це бокси, стаканчики, тарілки. Ми віримо, що заміна буде дуже швидко знайдена за рахунок багаторазового використання. Зараз багато посуду, який зручно взяти із собою, можна помити, продезинфікувати", - сказав він.

Не будуть забороняти вологі серветки, засоби особистої жіночої гігієни, підгузки, тютюнові вироби із фільтрами і самі фільтри.

Що стосується відповідальності для порушників закону, то пропонується за надання заборонених виробів на ринку штрафувати на суму від 18 до 51 тис. грн. За повторні дії протягом року планується штрафувати на 85-170 тис.грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Він передбачає заборону поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

При цьому обмеження не поширюються на біорозчинні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети завширшки до 225 мм (без бічних складок), завглибшки до 345 мм (з урахуванням бічних складок), завдовжки до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для упаковки і (або ) транспортування свіжої риби та м'яса і продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первина упаковка.

Також передбачається заборона з 1 січня 2022 року поширення оксорозчинних (оксобіорозчинних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства, заборона схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів, стимулювання виробництва біорозчинних пластикових пакетів і встановлення відповідальності за порушення положень закону.

Крім того, передбачається обов'язкове маркування біорозчинних пластикових пакетів відповідно до національних стандартів.

Порушення закону передбачає штрафи від 1700 до 8500 грн.

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Автор: Дмитро Шварц