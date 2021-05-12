На сьогодні в Україні налічується від 300 до 500 тис. га самосійних лісів.

В Україні планують оновити законодавство для захисту самосійних і неврахованих лісів від вирубки.

Про це на прес-конференції повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань лісових ресурсів Юлія Овчинникова.

За її словами, Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та представники інших профільних міністерств розробили відповідний проект закону, який буде передано на голосування парламенту.

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"Планується спростити процедуру зміни цільового призначення ділянки, де є самосійні або невраховані лісу, оскільки зараз, щоб визнати ділянку лісом, необхідно пройти низку бюрократичних процедур і подати проект землеустрою", - сказала вона.

Цей проект закону передбачає інвентаризацію самосійних і неврахованих лісів за допомогою супутникових технологій і кадастрових даних.

Законопроект також зобов'яже держоргани під час заходів із землеустрою та контролю виявляти такі ліси на земельних ділянках і наділяти ці ділянки відповідним статусом.

"Крім того, законопроект передбачає фінансування процедури землеустрою за рахунок держкоштів, що дасть можливість власникам ділянок, на яких виріс ліс, розвивати лісове господарство", - додала Овчинникова.

Як повідомив біолог громадської організації "Українська природоохоронна група" Єгор Гриник, на сьогодні в Україні налічується від 300 до 500 тис. га самосійних лісів, хоча їх інвентаризація жодного разу не проводилася.

Найчастіше самосійні ліси з'являються на землях сільськогосподарського призначення - занедбаних ріллі і пасовищах. До лісового фонду вони не належать і юридично не вважаються лісом, тому закон їх не захищає. Коли занедбана сільгоспділянка з лісом отримує нового власника, він починає самостійно викорчовувати дерева і використовувати землі за цільовим призначенням.

"На цей момент держава не стимулює захист самосійних лісів, хоча їх площі досить значні. Ситуація парадоксальна: з бюджету виділяються кошти для озеленення країни, але водночас вже створені природою лісу знищуються. Зберегти самосійний ліс набагато дешевше, ніж вирубати його, і потім витрачати кошти на заліснення", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів.

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Автор: Ганна Нагорна