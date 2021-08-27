Вчені змоделювали клімат майбутнього за сценарієм зростаючих викидів парникових газів.

Вчені знайшли нові підтвердження того, що викиди вуглекислого газу через діяльність людини в майбутньому матимуть значний вплив на клімат Землі.

Результати їхньої роботи опубліковані в Nature Reviews Earth & Environment і Nature Climate Change.

Кліматологи проаналізували мінливість Ель-Ніньйо, або Південної осциляції (ENSO) - коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке має значний вплив на клімат усієї планети.

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Вчені змоделювали клімат майбутнього за сценарієм зростаючих викидів парникових газів і дійшли висновку, що мінливість ENSO може збільшуватися в міру потепління клімату.

При цьому точно не відомо, як буде поводитися Південна осциляції, оскільки вона характеризується природною мінливістю, що маскує вплив глобального потепління. Частково причина невизначеності полягає в неповному розумінні процесів, з яких складається Південна осциляція, і обмежене число даних зі спостережень за Ель-Ніньйо.

В умовах впливу людства на потепління більшість кліматичних моделей прогнозують, що фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану проходитиме швидше в порівнянні з західними. Кліматологи з'ясували, що така картина хоч і трохи виходить за рамки теорії, але знаходиться в межах прогнозів, що стосуються градієнтів температури поверхні моря, і схильна до впливу внутрішньої мінливості Ель-Ніньйо.

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Вчені відзначають, що глобальне потепління посилить мінливість як температури поверхні моря, так і кількості екстремальних опадів, пов'язаних з Ель-Ніньйо. Однак мінливість температури проявить себе пізніше, ніж мінливість опадів. При цьому вчені відзначають, що складність точного прогнозування полягає в тому, що мінливість ENSO в майбутньому залежить від мінливості в минулому.

В іншому дослідженні вчені дійшли висновку, що збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в чотири рази стане причиною значного ослаблення змодельованої мінливості температури морської поверхні ENSO в майбутньому.

Така суперечність між результатами двох досліджень вказує на необхідність уточнення моделей. Але незалежно від того, як змінюється Південна осциляція, кількість опадів і посухи стануть більш катастрофічними через тепліший клімат і посилення гідрологічних циклів.

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Автор: Олександр Топчій