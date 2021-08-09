Експерти ООН з питань зміни клімату підготували велику доповідь щодо ситуації з глобальним потеплінням і його наслідками.

Глобальне потепління на Землі розвивається швидше, ніж передбачалося, і в цьому майже повністю винне людство.

Про це йдеться в кліматичному звіті, опублікованому в понеділок міжурядовою групою експертів ООН з питань зміни клімату (IPCC), пишуть BBC і Liga.net.

Доповідь на 3949 сторінок схвалили 195 країн світу.

"Немає сумнівів у тому, що атмосфера, океан і суша нагрілися під впливом людської діяльності", - сказано в звіті.

В опублікованій доповіді стверджується, що минуле десятиліття було найспекотнішим за останні 125 тисяч років.

Вчені попереджають, що без рішучих дій зі скорочення викидів світ провалить мету Паризької кліматичної угоди щодо утримання до середини 21 століття глобального підвищення середніх температур в межах 1,5°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Згідно з новими прогнозами експертів, середня температура поверхні Землі при всіх п'яти сценаріях викидів парникових газів підвищиться на 1,5°C або 1,6°C вже до 2030 року. Це на 10 років раніше, ніж вважалося раніше.

За оптимістичним сценарієм, поріг у 1,5°C буде подолано на одну десяту градуса, а за песимістичним - майже на градус. При цьому вчені відзначають, що в разі оптимістичного сценарію глобальні температури після перевищення показника в 1,5°C впадуть до 1,4°C до 2100 року.

А ось якщо в найближчі 20 років поточні темпи вирубки лісів і викидів в атмосферу збережуться, людство до кінця століття зіткнеться з потеплінням на 2°C і катастрофічними наслідками. Серед таких - підняття рівня Світового океану на півметра в ХХІ столітті і майже на два метри до 2300 року. При цьому не виключається, що через танення льодовиків при найгіршому сценарії з викидами рівень океану може піднятися до двох метрів вже до 2100 року.

Навіть якщо глобальне потепління вдасться утримати в межах 1,5°C, частота погодних катаклізмів буде безпрецедентною за історичними мірками, відзначають вчені. Наприклад, у вересні в Арктиці практично не залишиться льоду, і це хоча б раз до 2050 року майже неминуче трапиться при будь-якому сценарії скорочення викидів, йдеться в доповіді.

Вчені додають, що цілі Паризької угоди ставляться під ризик також через відмову від скорочення викидів метану (CH4), який є другим за значущістю парниковим газом. Метан затримується в атмосфері не так довго, як CO2, але набагато ефективніше утримує тепло. Рівень CH4 в атмосфері зараз найвищий принаймні за 800 тисяч років.

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При цьому, вплив природних джерел потепління клімату, таких як Сонце і виверження вулканів, вчені оцінюють як близький до нуля.

Разом з тим експерти вважають, що навіть якщо людство негайно і різко скоротить викиди, деякі процеси незворотні на найближчі століття, якщо не тисячоліття. Йдеться про температуру та рівень Світового океану, а також площі крижаного покриву.

У доповіді говориться, що такі поглиначі вуглекислого газу, як ліси, океани і ґрунт, демонструють ознаки насичення. Тому рівень поглинання ними антропогенного вуглецю буде, імовірно, знижуватися.

Вчені попереджають, що викликане діяльністю людини подальше глобальне потепління викличе ще більш суворі "гойдалки" між посухою і потопами, холодом і спекою. Людство зіткнеться з підвищенням інтенсивності екстремальних погодних явищ, таких як теплові хвилі, урагани, лісові пожежі.

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Протягом усього XXI століття вчені очікують уповільнення Атлантичної меридіональної перекидаючої циркуляції (АМОС). Це система течій в Атлантичному океані, яка переносить тепло з тропіків у північну півкулю і холод - у південну.

Вчені сумніваються, що АМОС зупиниться повністю. Але якщо це трапиться, то європейські зими стануть суворішими, сезони мусонів можуть порушитися, а рівень води в Північній Атлантиці істотно підніметься.

У доповіді IPCC нагадали, що згідно з дослідженнями палеокліматологів, 125 тисяч років тому, коли атмосфера була такою ж теплою, як сьогодні, рівень океану, імовірно, був на 5-10 метрів вищим. А 3 млн років тому, коли концентрація CO2 в атмосфері відповідала нинішньому рівню, і температура була на 2,5-4°C більшою, рівень моря був вищим на 25 метрів.

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Автор: Олександр Топчій