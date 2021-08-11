Масштабний розлив нафти у Чорному морі за шість кілометрів від берега поблизу Новоросійська показали з космосу.
Супутниковий знімок опублікували на сайті прес-центру Інституту космічних досліджень (ІКД) РАН.
"У ході супутникового моніторингу акваторії північно-східної частини Чорного моря та Керченської протоки цей нафтовий розлив був виявлений на радіолокаційному знімку супутника Sentinel-1", – йдеться в повідомленні.
За розрахунками вчених, площа нафтового забруднення у 400 тисяч разів більше заявленої компанією, яка винна в аварії. Адже вони оцінили масштаб лиха всього у "200 квадратних метрів", а фахівці стверджують, що площа забруднення вже перевищує 80 квадратних кілометрів.
Судячи зі зйомки з космосу, нафтова пляма витягнулася від берега на відстані 19 кілометрів.
Розлив нафти в Чорному морі: що ще відомо
Аварія сталася 7 серпня на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) під час закачування нафти на грецький танкер "Мінерва Симфоні".
На цей час збиток від розливу нафти ще не оцінений.
Екологи ж заявляють про масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть бути непоправні.