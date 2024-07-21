Тварини зникають дуже швидко, щоб дослідники могли зареєструвати всі спричинені людиною вимирання.

Люди дуже добре вміють винищувати дику природу. Від дронтів до золотих жаб і тасманських тигрів - багато видів стали жертвами діяльності людини.

Однак у вчених досі немає точної відповіді на питання про те, скільки видів тварин люди довели до зникнення, пише Livescience. Цю цифру складно оцінити, проте їх можуть бути сотні тисяч.

Згідно з Червоним списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), з початку сучасної епохи в 1500 році вимерло загалом 777 тварин. Деякі з цих вимирань могли бути природними, але люди доклали руку майже (якщо не до всіх) з них, враховуючи, наскільки сильно людина вплинула на природу, особливо за останні 500 років.

Відео дня

Люди почали сприяти вимиранню задовго до 1500 року, але тоді вчені не мали змоги вивчити ці вимирання, і є достатньо невизначеності щодо темпів вимирання, які простіше стало відслідковувати в останні 500 років.

МСОП оцінив ризик зникнення лише близько 5% відомих у світі видів, тож має бути ще багато вимирань, які не були зареєстровані. Дослідження 2022 року показало, що приблизно з 1500 року могло зникнути від 150 000 до 260 000 усіх відомих видів.

Цифри були настільки великими, що здивували автора дослідження Роберта Коуї, професора Гавайського університету. "Я подумав, боже, чи не припустився я помилок у розрахунках?", - поділився Коуї.

Загалом застосування наукових методів передбачає, що 100 тис. із приблизно 2 млн відомих видів вимерли за останні 500 років. Ця оцінка не враховує невідомі види тварин.

При цьому за приблизними оцінками вчених, кількість вимирань тварин, спричинених людьми, становить 381 150. Це приблизна оцінка, і вона може бути недостовірною. Доцент кафедри біологічних наук Університету Маккуорі в Австралії Джон Елрой висловив думку, що практично неможливо розрахувати сучасні темпи вимирання.

За словами Елроя, щоб зрозуміти загальні темпи вимирання, дослідникам необхідно знати, скільки видів взагалі існує. Мало того, що велика частина дикої природи світу невідома науці, незалежно від оцінок, вона також часто концентрується в недостатньо вивчених регіонах, таких як тропіки. Що ще гірше, комахи мають більше видів, ніж будь-яка інша група тварин, проте ми мало знаємо про них порівняно з більшими групами тварин, такими як ссавці та птахи.

Незалежно від точних темпів, Елрой ясно розуміє, що люди погіршують темпи вимирання і що число вимирань набагато перевищує 777, зареєстрованих у Червоному списку МСОП.

Інші новини про вимирання тварин

Російська армія завдала і продовжує завдавати великої шкоди навколишньому середовищу і, на думку вчених, багато птахів, зокрема, червонокнижних, зараз під загрозою вимирання.

Птахи гинуть від вибухів, їхні гнізда горять і вони шукають нові місця для гніздування. Орнітологи переконані, що деякі види можуть зникнути назавжди. Наприклад, науковці хвилюються за рожевих фламінго, які торік уперше гніздилися в Україні - в Одеській області. Тоді науковці нарахували майже дві сотні пташенят.

Вас також можуть зацікавити новини: