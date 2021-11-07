Вважається, що це перші гієни з підтвердженим COVID-19 у світі.

У зоопарку Денвера в США дві гієни заразилися коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це в суботу, 6 листопада, зоопарк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми підтвердили, що у двох наших гієн - Нгозі, 22 роки, і Кібо, 23 роки, позитивний результат на вірус, що викликає COVID-19. Результати було підтверджено в лабораторії ветеринарної діагностики Університету штату Колорадо у Форт-Коллінз, штат Колорадо, а також у лабораторії національної ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США. Вважається, що це перші гієни з підтвердженим COVID-19 у світі", - йдеться в повідомленні.

За словами персоналу, в обох тварин дуже легкі симптоми, включаючи невелику млявість, виділення з носа і періодичний кашель. При цьому в зоопарку зазначають, що гієни загалом дуже витривалі тварини та навіть досить стійкі до сибірської виразки, сказу і чумки.

Тим часом інші тварини в зоопарку, в яких за останні тижні було виявлено COVID-19, або вже повністю одужали, або перебувають на шляху до повного одужання.

"Два наших тигри - Юрій і Микита - позбулися вірусу і повернули собі нормальне здоров'я, а всі наші 11 левів або повністю одужали, або демонструють зниження рівня вірусу. На підставі численних звітів тепер ми знаємо, що чимало видів можуть бути сприйнятливі до COVID-19. Ми продовжуємо проявляти найвищий рівень обережності при роботі з усіма нашими 3 000 тварин і 450 іншими видами", - кажуть у зоопарку.

Коронавірус у тварин: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року в Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки коронавірусом. Влітку того ж року COVID-19 вперше у Британії підтвердили в домашньої кішки. Ймовірно, тварина заразилася від своїх господарів.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий органУ Данії на початку листопада 2020-го виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити місцевих норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин.

Данські фермери змушені були вбити відразу понад 10 мільйонів норок, яких вирощували заради хутра. Однак науковці з'ясували, що коронавірусом інфіковані норки не лише в Данії, але й в інших країнах світу.

У грудні коронавірус виявили в чотирьох левів із зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили в них легкі симптоми.

У лютому 2021-го в Латвії знайшли собаку з антитілами до SARS-CoV-2. А у квітні позитивний результат тесту на COVID-19 дали видри з океанаріума Джорджії.

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Автор: Катерина Комолова