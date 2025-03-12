Установки, що привласнили росіяни, використовувались ворогом для контролю частини Чорного моря.

Бурові платформи, так звані "вишки Бойка" у Чорному морі, які зараз, ймовірно, повністю не контролюються ані Україною, ані РФ, палають вже понад 2,5 роки, що призводить до потрапляння у повітря шкідливих речовин. Про це заявив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, вночі заграва від горіння виглядає як сяйво, яке видно з території заповідника.

"Вже понад 2,5 роки палає вогонь над так званими "вишками Бойко у Чорному морі й це вночі виглядає як сяйво над Чорним морем", - написав Русєв у Facebook.

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Він нагадав, що ці споруди, які належать Україні, Росія використовувала для незаконного видобутку газу під охороною кораблів свого Чорноморського флоту та спецназу, який постійно перебував на вказаних платформах. Потім окупанти задіяли вишки для навігації, а також як майданчик для своїх ППО, але Сили оборони позбавили загарбників такої можливості, бо взяли платформи під контроль.

Науковець каже, що вишки, по яких завдавались удари, все ще палають та завдають екології великої шкоди. Відповідні лабораторні дослідження продуктів горіння газу не проводились через війну, але Русєв стверджує, що частина палива (вуглеводню) може не повністю згоріти та тому постійно виділяється в атмосферу разом з продуктами горіння. Науковець пояснює, що під час горіння газу в повітря попадають діоксид вуглецю, окис вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, свинець тощо.

"Речовини, які виділяються безпосередньо в процесі горіння - первинні забруднювачі, вплив яких на навколишнє середовище і здоров'я людини є дуже суттєвим", - вважає вчений.

Він оприлюднив фото вишок, що палають, зроблені вночі з території парку "Тузлівські лимани" та скриншот з супутника Sentinel 2, зроблені у березні 2025 року.

"Вишки Бойка" - що відомо

"Вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі: "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш". Назва споруд з'явилася, бо вони були придбані Україною за часи перебування Юрія Бойка на посаді міністра енергетики. Закупівля плавучих вишок спричинила скандал через можливе порушення законів та привласнення державних коштів. Під час початку окупації Криму, у березні 2014 року, платформи були захоплені Росією.

У 2022 році російські війська встановили на кожній із чотирьох платформ засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, гідроакустичні системи, завдяки яким окупанти контролювали надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою.

Під час повномасштабного вторгнення Україна неодноразово завдавала ударів по вишках, які використовувались росіянами для обладнання, за допомогою якого вони вели стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря. Сили оборони повернули платформи під контроль України у вересні 2023 року.

У жовтні 2024 року капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко казав, що платформи наразі не контролюються певною мірою ні Україною, ні РФ. Він вважає, що Україні не варто знищувати ці об’єкти через економічні інтереси на майбутнє.

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