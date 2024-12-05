На його думку, вплив на навколишнє середовище і здоров'я людей може бути дуже суттєвим.

Бурові газо- та нафтовидобувні платформи або так звані "вишки Бойка" у Чорному морі, які зараз повністю не контролюються ані Україною, ані Росією, палають вже понад два роки, що призводить до потрапляння у повітря шкідливих речовин.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, вночі заграва від горіння виглядає як сяйво над Чорним морем. Її видно з території заповідника.

Науковець нагадав, що від моменту захоплення платформ Росія проводила незаконний видобуток газу на українському шельфі під охороною кораблів Чорноморського флоту та спецназу, який постійно перебував на платформах. Вже у 2022 році РФ встановила на кожній із чотирьох викрадених установок засоби радіоелектронної розвідки та боротьби. У червні того ж року Сили оборони завдали удару по "вишках", й відтоді одна з них палає, а інша – зайнялася у День Незалежності України у 2024 році і досі горить.

Відео дня

За інформацією Русєва, наразі немає реальних лабораторних досліджень стосовно продуктів горіння газу на "вишках Бойка", однак вже зараз можна стверджувати, що частина палива (вуглеводню) може не повністю вигоріти і тому в атмосферу постійно виділяються шкідливі речовини.

"Це продукти горіння, які утворюються при згорянні викопного палива, зокрема газу, такі як діоксид вуглецю, окис вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, свинець, тверді частки. Забруднюючі речовини, які виділяються безпосередньо під час горіння, називаються "первинними забруднювачами", їх вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини є дуже суттєвим", - наголосив науковець.

Що відомо про "вишки Бойка"

"Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі: "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш". Україна придбала їх за часи перебування Юрія Бойка на посаді міністра енергетики. Закупівля плавучих вишок спричинила скандал через можливе порушення законів та привласнення державних коштів.

У березні 2014 року платформи були захоплені Росією.

Під час повномасштабного вторгнення Україна неодноразово завдавала ударів по вишках, які використовувались росіянами для зберігання обладнання, за допомогою якого вели стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря. Сили оборони повернули платформи під контроль України у вересні 2023 року.

У жовтні 2024 року капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко повідомив, що бурові платформи наразі не контролюються певною мірою ні Україною, ні РФ. Він вважає, що Україні не варто знищувати ці об’єкти через економічні інтереси на майбутнє.

За його словами, спочатку, після того, як Росія захопила Кримський півострів, ці платформи використовувались за прямим призначенням (видобуток газу), тому що прямого газогону у Крим з РФ не було, а той газ, який постачався з України, був перекритий.

Риженко зазначив, що після побудови газогону з РФ до окупованої АРК, загарбники поступово знизили добування газу та одночасно переобладнали платформи – оснастили різними військовими засобами. Зокрема, було встановлено радіолокаційні станції типу "Нева", які виявляли морські цілі на дистанції до 20 км. Таким чином, окупанти контролювали, в тому числі пересування цивільного флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: