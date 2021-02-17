Відразу в кількох районах Києва спостерігаються проблеми з вивезенням побутового сміття.
Так, жителі будинків на Дніпровській набережній, 23 і 25 все ще не змогли домогтися вивезення гір сміття, яке зібралося тут біля баків у дворах, пише Апостроф.
На фото від місцевих жителів, видно, що сміття, яке збиралося тут багато днів, ніхто не вивозить.
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Схожу ситуацію можна спостерігати і в інших районах Києва, зокрема - у Солом'янському, пише Telegram-канал "Київ без цензури".
Так, звалища утворилися на вулицях Єреванській 8, Солом'янській 41/1, генерала Геннадія Воробйова 12б, 12а, 8а, 10а, Петра Ніщинського 12, Іскрівській 9 і 11.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що жителі відразу кількох спальних районів столиці скаржаться на проблеми з вивезенням побутового сміття у дворах багатоповерхівок.
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