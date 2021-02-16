Мешканці столиці публікують фото переповнених сміттєвих баків.

Мешканці одразу кількох спальних районів столиці скаржаться на проблеми з вивозом побутового сміття у дворах багатоповерхівок.

Зокрема, у групі "Позняки Осокорки Харьковский" у Facebook мешканець Дарницького району показав фото переповнених сміттєвих баків у дворі.

"Може мені хоч хтось зрозуміло пояснити, що за х*рня відбувається з вивозом мусора? Дістали вже ці гори вонючого мусора під будинками. Невже не можна налагодити роботу Київкомунсервіс?", - написав він.

Фото ще з двох районів Києва, де не вивозять своєчасно сміття, опублікував Телеграм-канал "Киев без цензуры".

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Автор: УНІАН