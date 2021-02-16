Міні-звалище на Позняках / Facebook Володимир Василенко
Мешканці одразу кількох спальних районів столиці скаржаться на проблеми з вивозом побутового сміття у дворах багатоповерхівок.
Зокрема, у групі "Позняки Осокорки Харьковский" у Facebook мешканець Дарницького району показав фото переповнених сміттєвих баків у дворі.
"Може мені хоч хтось зрозуміло пояснити, що за х*рня відбувається з вивозом мусора? Дістали вже ці гори вонючого мусора під будинками. Невже не можна налагодити роботу Київкомунсервіс?", - написав він.
Фото ще з двох районів Києва, де не вивозять своєчасно сміття, опублікував Телеграм-канал "Киев без цензуры".
Сміття на Оболоні, вул. Архипенка / Киев без цензуры
Вул. Єреванська на Солом'янці / Киев без цензуры
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- У Києві невідомі кинули контейнери зі сміттям у Дніпро (фото)
- Сортування відходів дозволить заощадити: в Україні вивели "формулу сміття" (відео)
- ЗМІ показали "кучугури" сміття на берегах в окупованому Криму (фото)
- Звалища COVID-відходів: в Україні на старих складах знайшли тонни небезпечного сміття (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram