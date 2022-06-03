Збитки, завдані ЧАЕС та зоні відчуження окупантами, вже сягнули 2 млрд грн.

Збитки, які російські окупанти завдали екології України, перевищили 200 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-туру до Чорнобильської АЕС повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Всі ті кейси, які ми на сьогодні зафіксували, вони щодня додаються до нашого мобільного додатку "Еко загроза", яким може користуватись кожен українець. На сьогодні ця цифра вже перевищує 200 млрд грн", - сказав він.

Міністр додав, що не всі збитки можна обрахувати грошима, адже деякі екосистеми ризикують взагалі ніколи не відновитися.

Також він розповів, що збитки, які російські окупанти завдали Чорнобильській атомній електростанції та зоні відчуження, сягнули 2 млрд грн.

"Загальна сума збитків, які окупанти нанесли за період окупації, вже сягнули 2 млрд грн. Але я впевнений в тому, що та робота, яка ведеться персоналом Зони відчуження, персоналом атомно станції дозволить встановити більше фактів пошкоджень і збитків, які відбулися", - сказав він.

За його словами, щойно сума збитків буде встановлена, вона буде додана до тієї суми, яку планують стягнути з Росії.

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну у Чорному морі загинули тисячі дельфінів. У деяких дельфінів були опіки від вибухів бомб або мін.

В межах "Тузлівських лиманів" в різних місцях піщаного пересипу також зустрічаються мертві дельфіни – вони загинули внаслідок використання окупантами потужних гідролокаторів, які дезорієнтують тварин.