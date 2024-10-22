Через війну збільшилися викиди парникових газів, що сприяє підсиленню глобального потепління.

В Україні фіксують екологічні проблеми, які виникли через війну. Фахівці заявляють зокрема і про шкоду від хімічних речовин, які використовують у боєприпасах.

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що найбільшої шкоди довкіллю завдають ракети.

Вона зазначила, що важкі метали, такі як ртуть і свинець, входять до складу сполук, які використовують для детонації вибухових речовин. Крамаренко підкреслила, що найважливіші складові у звичайних боєприпасах - тротил, октаген, сірка, гексоген, тетрил - всі вони несуть загрозу для здоров'я людей:

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"Найбільшої шкоди довкіллю завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, і ще вони знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва, вони не даватимуть врожай. Тобто вони будуть законсервовані".

За її словами, речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки.

"Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин", - сказала представник Мінекології.

Крамаренко зазначила, що через війну збільшилися викиди парникових газів.

"Ці викиди сприяють підсиленню глобального потепління та прискоренню кліматичних змін, і це вимагає міжнародної реакції. Протягом лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн", - зауважила вона.

За її даними, загальна кількість викидів, спричинених війною, (іншими словами, виключно військові викиди CO2), склала 180 млн тонн CO2-еквіваленту. Для порівняння, це більше, ніж річні викиди таких країн, як Австрія (73,4 млн тонн), Норвегія (72,1 млн тонн) та Румунія (102,7 млн тонн).

"Такі дані в черговий раз говорять нам про те, який колосальний вплив воєнних дій іде на збільшення обсягів парникових газів. Це ставить під загрозу міжнародні зусилля по зменшенню викидів у атмосферу, по боротьбі з глобальним потеплінням", - підкреслила Крамаренко.

За її словами, шкода довкіллю України від війни на сьогодні оцінюється орієнтовно у понад 2,6 трильйони гривень. Серед них 1 трлн грн – забруднення ґрунтів, 773 млрд грн – забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, 84 млрд грн – забруднення вод. 628 млрд грн – це збитки природно-заповідному фонду.

Крамаренко сказала, що серед найкричущих злочинів окупантів – підрив Каховської ГЕС. Загалом орієнтовна сума збитків, які були завдані підривом ГЕС довкіллю – понад 146 мільярдів гривень.

Війна в Україні - вплив на екологію

Як повідомляв УНІАН, у березні 2023 р. керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що збитки, завдані екологічній системі України внаслідок російської воєнної агресії, становлять 2 трлн грн без урахування шкоди на окупованих територіях.

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