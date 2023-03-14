Керівник ОП наголошує, що загрози, спричинені війною Росії в Україні, мають глобальний характер і закликає ООН активніше приділяти увагу цьому питанню.

Збитки, завдані екологічній системі України внаслідок російської воєнної агресії, становлять 2 трлн грн без урахування шкоди на окупованих територіях.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив під час зустрічі з виконавчим директором Програми Організації Об’єднаних Націй з довкілля (UNEP) Інгер Андерсен.

Єрмак наголосив, що світ не має права мовчати, поки Росія вчиняє екологічні злочини та щодня руйнує екологію України і закликав структури ООН активніше приділяти увагу цьому питанню.

Відео дня

Також він наголосив, що розраховані збитки, завдані навколишньому середовищу України внаслідок війни, становлять 2 трлн грн - без урахування шкоди, заподіяної на тимчасово окупованих територіях. І загрози, спричинені війною Росії в Україні, мають глобальний характер.

"Майже через 80 років після Другої світової війни ми реально опинилися в такій самій ситуації. Тому необхідно говорити про те, що коїться в центрі Європи, у країні, де розташовано кілька атомних електростанцій, одна з яких досі окупована Росією, і ніхто не знає, що там відбувається", - сказав Єрмак.

За словами Андерсен, це питання потребує глибшого обговорення на експертному рівні. Також вона наголосила на підтримці України в подоланні викликів, які постали перед екологічною системою України через російське вторгнення.

Війна в Україні - збитки екології

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Через брак персоналу, оскільки українці переважно відмовляються співпрацювати з окупантами, на ЗАЕС працевлаштовують осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Ситуація на Запорізькій АЕС постійно погіршується через терор щодо працівників та навмисне погіршення росіянами технічного стану станції.

Ще одну глобальну загрозу окупанти створили через осушення Каховського водосховища. Це шкодить довкіллю, становить загрозу водопостачанню та сільському господарству південних областей.

14 лютого гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що рівень води у Каховському водосховищі поки вище критичної позначки. Він зазначив, що спочатку росіяни відкрили два шлюзи Каховського водосховища, а потім вже три, проте завдяки паводку гідрологи могли утримувати таку позначку. Водночас у разі досягнення критичної позначки можуть настати негативні наслідки для охолодження енергоблоків Запорізької АЕС.

Українська влада закликає світову спільноту сприяти у притягненні держави-агресора до відповідальності за злочини, скоєні проти довкілля України та шкоду, заподіяну під час агресивної війни, яку Росія веде в Україні: забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на лютий, за рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 2,3 тис. злочинів проти природи. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

За рік п'ята частина українського заповідного фонду відчула на собі наслідки бойових дій. Під окупацією перебуває 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідники. Близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення. Це, зокрема, й червонокнижні види. Також зафіксовано близько тисячі випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини.

Крім того, в зоні бойових дій - найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин. Збитки галузі на рік сягають 7,76 трлн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: