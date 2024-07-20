Кисню у воді стає так мало, що мікроби буквально задихаються і гинуть, часто забираючи з собою більші види.

Запаси розчиненого кисню у водоймах по всьому світу стрімко скорочуються, і вчені в журналі Nature кажуть, що це одна з найбільших небезпек для системи життєзабезпечення Землі.

Як атмосферний кисень життєво важливий для таких тварин, як ми, так і розчинений кисень у воді необхідний для прісноводних і морських систем.

"З огляду на те, що мільярди людей залежать від морського і прісноводного середовища проживання як джерела їжі та доходу, можна з упевненістю сказати, що вміст кисню в цих екосистемах значно і швидко знижується", - ідеться в статті.

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Концентрація розчиненого кисню у воді падає з низки причин. Наприклад, теплі води не можуть утримувати багато розчиненого кисню, Оскільки викиди парникових газів продовжують підвищувати температуру, поверхневі води стають все менш здатними утримувати цей життєво важливий елемент.

Розчинений кисень також може виснажуватися водними організмами швидше, ніж він заповнюється. А цвітіння водоростей і приплив сільськогосподарських добрив, стічних вод і промислових відходів лише погіршують ситуацію.

У найгірших випадках кисню стає так мало, що мікроби буквально задихаються і гинуть, часто захоплюючи з собою більші види.

"Скорочення викидів парникових газів, стоків поживних речовин і надходження органічного вуглецю (наприклад, неочищених стічних вод) сповільнить або, можливо, поверне назад процес деоксигенації", - кажуть учені.

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