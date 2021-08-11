Причиною масової загибелі мешканців лиману могло стати цвітіння водоростей.

Масовий мор риби та креветок зафіксували у Хаджибейському лимані. Трупи мешканців лиману винесло на берег, де під палючим сонцем почали розкладатися.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У цьому районі пройшли рясні дощі, після чого вдарила спека. Всі ці фактори сприяли різкому росту та цвітінню водоростей, через що рівень кисню у воді знизився до небезпечного рівня.

В результаті спочатку загинули креветки, а слідом й риба. Їх трупи винесло хвилями на берег, де під палючим сонцем вони почали розкладатися, через що в окрузі стояв неймовірний сморід.

За словами місцевих жителів, вода в лимані вже почала охолоджуватися, а залишки мертвих його мешканців опустилися на дно. В результаті неприємний запах майже розсіявся.

Як раніше повідомляв УНІАН, масову загибель товстолобика поблизу греблі Дніпро-ГЕС зафіксували інспектори рибоохоронного патруля в Запорізькій області. У загиблих риб виявили фізичні пошкодження тулуба - зокрема, рубані рани, відсутність частин тіла, в основному голів. Орієнтовна Загальна вага загиблих товстолобиків становить близько 4000 кг.

Автор: Анастасія Горбачова