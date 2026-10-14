В Україні є місце, де можна заблукати серед річок: що приховує 'волинська Амазонія'

Сама назва Стохід добре передає характер річки, яка має безліч водних "ходів".

На Волині є місця, де з берега складно визначити, скільки річок навколо. Вода там розтікається численними протоками, огинає зарості очерету, повертається до старих русел і зникає серед болотистих та піщаних островів, пише Voxorium.

Хоча на карті позначені лише Прип’ять і Стохід, у реальності вони утворюють суцільну мережу води, рослинності й суші. Саме цей унікальний ландшафт у районі Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" і називають "волинською Амазонією".

Попри екзотичну назву, йдеться про характерні для Полісся водно-болотні угіддя зі своєю природою, сезонними змінами та історією. Щоб зрозуміти їхню особливість, потрібно сприймати річку не як незмінну лінію на карті, а як частину ландшафту, що постійно змінюється.

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Як зазначають автори, під час повені вода з’єднує окремі водойми й виходить на луки. Коли її рівень знижується, стають помітними мілини, острови та межі проток. А стариці нагадують про колишні русла. Те, що сторонньому спостерігачеві може здатися безладним переплетінням води й суші, для місцевих жителів є системою знайомих проходів, берегів і природних орієнтирів.

В офіційних матеріалах національного парку цю територію описують як поєднання річок, проток, стариць, луків, торфовищ, боліт і піщаних островів. Сама назва Стохід добре передає характер річки, яка має безліч водних "ходів". У такій місцевості відстань між двома точками по прямій не відображає реальної складності маршруту. Навіть близькі на вигляд береги можуть розділяти вода й трясовина. Тому іноді до протилежного берега простіше дістатися човном, зробивши довший шлях звивистим, але прохідним руслом.

Для мешканців поліських сіл річки та заплави завжди були важливою частиною повсякденного життя. У водоймах ловили рибу, на вологих луках заготовляли сіно, а ліси й сухі підвищення використовували для інших господарських потреб. Водночас життя серед водно-болотних угідь вимагало знання місцевості та її сезонних особливостей. Потрібно було розуміти, де можна пройти в певну пору року, де човен застрягне серед рослинності, коли луки стануть доступними для косовиці та як зміниться маршрут після підняття чи спаду води. Ці знання накопичувалися роками й передавалися через практичний досвід, місцеві назви та пам’ять про попередні сезони.

Болота часто сприймають як безлюдні й малопродуктивні території, однак насправді це складні природні системи, у яких численні процеси взаємопов’язані. Заплави утримують воду, підтримують водний баланс навколишніх ділянок і забезпечують середовище існування для птахів, риб та інших тварин. Рамсарські угіддя "Прип’ять – Стохід – Простир" охоплюють природну систему, яка виходить за межі окремого району та перетинає державний кордон. Для природи річка не закінчується на адміністративній межі.

Цілісність цієї системи особливо помітна, якщо подивитися на неї з висоти пташиного польоту або простежити за рухом паводкової води.

В історії Волинського Полісся були й трагічні періоди, йдеться у повідомленні. На початку XX століття місцеві річки та болота стали частиною театру бойових дій Першої світової війни. Вода, нестійкий ґрунт і невелика кількість зручних переправ суттєво впливали на пересування армій та перебіг військових операцій.

Для людей, які жили в цих місцях, війна означала не лише зміни на військових картах. Вона приносила небезпеку, переміщення військ, руйнування та порушення звичного укладу життя. Тому природна краса заплав не відокремлена від людської історії, а сама місцевість зберігає пам’ять і про ці події.

Сьогодні ця територія перебуває під охороною в межах національного природного парку "Прип’ять-Стохід".

Її легко уявити лише як мальовниче місце з туманом над водою та човнами серед очерету. Проте справжня особливість "волинської Амазонії" полягає в іншому: тут річка – це не одна лінія між двома берегами. Вона розгалужується, змінює напрямок і залежно від сезону визначає, як можна пересуватися територією та використовувати її ресурси.

Екологія річок України

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику проведено дослідження іхтіофауни двох річок – Прип’ять та Уж. У результаті науковці зафіксували присутність червонокнижних видів риб, зокрема це в’язь та йорж-носар. Також фахівці зібрали дані про розмірні та вагові показники популяцій плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки.

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