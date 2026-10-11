На Волині небувало вродили гриби: відро опеньків збирають за 10 хвилин, - ЗМІ

Люди їдуть просто відпочити в лісі, а повертаються з відрами грибів.

На Волині триває активний грибний сезон. Попри спекотне літо, в лісах багато опеньків, трапляються білі гриби, маслюки та інші лісові знахідки. Подекуди грибникам вдається наповнити відро лише за десять хвилин, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Аверс".

Як розповідають журналісти, люди приїжджають до лісу не лише заради грибів, а й щоб відпочити на природі. Для деяких родин такі поїздки стали можливістю провести час разом після тривалих періодів напруження.

Зокрема, родина Михайла вирушила на прогулянку після того, як чоловік, який служив у війську, зазнав поранення, отримав інвалідність і демобілізувався. За словами волинянина, від початку повномасштабної війни сім'я вперше вибралася до лісу разом із двома доньками.

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Хоча спочатку рідні планували просто прогулятися, вони не втрималися від збирання опеньків. На наповнення відерця знадобилося близько десяти хвилин. "Для нас це не основне – гриби збирати. Ми приїхали відпочити, бо роботи багато. Хочемо просто з сім'єю відпочити, з дівчатами", – розповіли грибники.

Інші відвідувачі лісу також ділилися своїми знахідками. У Звірівському лісництві, за словами грибників, кількість і різновиди грибів залежать від місцевості. Дехто сподівався знайти більше білих грибів поблизу Маневичів, однак натрапляв лише на поодинокі екземпляри. Натомість в інші дні траплялися маслюки, а тепер очікують на зеленушки.

Тихе полювання часом настільки захоплює людей, що вони навіть забувають, де залишили автомобіль. Таку ситуацію на Волині жартома називають "блудом". Самі ж грибники зізнаються, що збирають переважно знайомі види й не ризикують визначати незнайомі.

Найгучнішою знахідкою став гриб "чаша ельфа", який виявили на території зоологічного заказника "Зубр". В інтернеті його називають індикатором чистоти довкілля, однак це твердження потребує підтвердження фахівців.

Загалом осінній ліс вражає різноманіттям: опеньки ростуть на землі та пеньках, парасольки трапляються біля узбіч, а серед листя видніються різнокольорові шапинки. Водночас журналісти нагадують, що збирати варто лише ті гриби, у безпечності яких є впевненість. Незнайомі екземпляри краще залишати в лісі.

Грибний сезон в Україні

Як писав УНІАН, на Волині після рясних дощів стартував активний грибний сезон, і грибники повертаються з повними відрами. Серед знахідок особливо виділився білий гриб-велетень вагою 734 грами, який став головною окрасою "тихого полювання". Опади створили сприятливі умови для росту грибів, тож сезон лише набирає обертів.

Також ми розповідали, що неподалік Луцька грибники знайшли справжнє "родовище" опеньків. Фото цього місця швидко завірусилося в інтернеті.

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