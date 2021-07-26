Реабілітаційний центр "Біла Скеля" переїхав з Житомирської області. Притулок для ведмідів готується відкрити двері для відвідувачів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Власникам центру довелося змінити місце розташування після першого локдауну, коли стало важче платити за оренду. Тепер сім звірів поселили в селі Чубинське, поруч з фондом порятунку диких тварин.
Для клишоногих створили умови, максимально наближені до диких. Для них побудували просторі вольєри з барлогами і басейнами.
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"Великі хижаки, які виросли з людиною, не можуть повернутися в дику природу, тому для них найкращий варіант – Реабілітаційні центри з природними вольєрами. Інші варіанти можуть бути трагічними", - зазначила співвласниця центру Марина Шквиря.
Фактично всіх тварин, які знаходяться в центрі, врятували з цирків, притравочних станцій і приватних звіринців.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Львівській області власник зоопарку віддав 3 ведмедів у Притулок для клишоногих "Домажир". Відзначається, що Сірко, Рута і Андор стали новими мешканцями у ведмежому притулку.