Потрапити у новий дім тварини можуть вже у вересні.

На балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів. Їх передадуть до нідерландського зоопарку.

Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

«Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину «Ювілейний» або кафе «Вишенька», але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом», - написав він.

Ведмедів передадуть на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo у місті Ренен.

Читайте такожУ Китаї стадо слонів втекло із заповідника і понад місяць блукає полями (відео)«Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк», - повідомив керівник.

За словами Юрика, новий дім для тварин шукали кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів відмовлялись їх прийняти через відсутність місць.

«Я вдячний громадській екологічній організації @Eco-Halych: Wildlife Rehab, яка наразі допомагає нам у цьому питанні. Зараз ми проходимо кола бюрократичного пекла та опрацьовуємо механізм передачі тварин. Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді будуть жити в закордонному санаторії», - зазначив він.

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Автор: Людмила Жерновська