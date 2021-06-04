На балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів. Їх передадуть до нідерландського зоопарку.
Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.
«Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину «Ювілейний» або кафе «Вишенька», але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом», - написав він.
Ведмедів передадуть на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo у місті Ренен.
Читайте такожУ Китаї стадо слонів втекло із заповідника і понад місяць блукає полями (відео)«Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк», - повідомив керівник.
За словами Юрика, новий дім для тварин шукали кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів відмовлялись їх прийняти через відсутність місць.
«Я вдячний громадській екологічній організації @Eco-Halych: Wildlife Rehab, яка наразі допомагає нам у цьому питанні. Зараз ми проходимо кола бюрократичного пекла та опрацьовуємо механізм передачі тварин. Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді будуть жити в закордонному санаторії», - зазначив він.
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