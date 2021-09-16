До Києва прибув комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

В Європейському союзі сподіваються на підтримку Україною створення двох заповідних морських зон в Антарктиді.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс, який приїхав до Києва з візитом.

"Сьогодні ми обговорили з міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським можливості спонсорства Україною пропозиції Європейського союзу щодо започаткування двох нових великомасштабних захисних морських зон в Антарктиді", - написав Сінкявічюс.

"Я сподіваюсь, що Україна буде рішучим прихильником наших зусиль", - додав єврокомісар.

Раніше повідомлялось, що українська арктична станція "Академік Вернадський" отримала обладнання для переробки пластикових відходів, із яких виготовлятимуть сувеніри для туристів. Як розповів начальник 25-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба, на льодовому континенті не можна залишати сміття - наукові співробітники окремо сортують метал, скло, пластик і картон, після чого вивозять це все на судні.

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Автор: Віталій Саєнко