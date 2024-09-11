В місті ситуація стосовно води повністю під контролем і на даний час не викликає ніяких занепокоєнь.

В середині серпня на территорії РФ сталася техногенна аварія з викидом хімічних речовин в річку Сейм, що загрожувало Десні та Дніпру. Наразі ситуація з водою у Києві не викликає занепокоєнь, у столиці є необхідні засоби, щоб подолати наслідки забруднення, якщо вони виникнуть.

Про це під час брифінгу заявили директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук та генеральний директор "Київводоканалу" Олег Лисюк.

"В місті ситуація стосовно води повністю під контролем і на даний час не викликає ніяких занепокоєнь", - сказав Ткачук.

За його словами, з 14 серпня почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ, що пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм, і з цього моменту на рівні міста зібраний і працює у цілодобовому режимі оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає всю інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води у Десні й Дніпрі, а також в акваторії на території Києва.

"Наразі результати аналізів не викликають занепокоєння. Ми чітко знаємо, де знаходиться пляма забруднення, як вона рухається і де наразі є... Вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути через погіршення води", - поінформував чиновник КМДА.

Він також додав, що у випадку введення обмежень водопостачання влада попередить населення як мінімум за добу.

Лисюк розповів, що песимістичний сценарій наслідків для столиці через забруднення Десни можливий, але дуже малоймовірний.

"З 14 серпня ситуацію ми розглядаємо, і тримаємо повністю на контролі. Ми співпрацюємо з Агентством водних ресурсів, з Мінекології, з Санепідемслужбою, і у нас на кожен день є всі аналізи, які роблять ці служби... На сьогодні в нас в районі водозабору вода дійсно гарної якості. Ніяких побоювань немає", - сказав він.

Лисюк підкреслив, що якщо забруднення із Сейму перейде на Десну, то його вдасться подолати наявними засобами, окрім ліквідації запахів від води.

"Ми нашими технологіями, нашими реагентами, якими забезпечені в повній мірі, справляємось, окрім, як вчора було сказано, в принципі це не є секрет, можливі запахи, які можуть бути ліквідовані тільки активованим вугіллям, тому за цей період ми провели дуже велику роботу для того, щоб впровадити цю технологію. Враховуючи те, що вона раніше в нас не використовувалась, нам довелося розробити установку по дозуванню. Вона вже виконана, вона вже пройшла випробування. В принципі, ми зараз очікуємо вугілля, це технологія називається пиловидне вуглювання методом внесення у воду пульпи однопроцентного пиловидного активованого вугілля. Це природний абсорбент. Воно абсорбує запахи і в принципі всі токсини, які в воді є", - зазначив посадовець.

Водночас, за його словами, будь-яка ситуація має розглядатися за різними сценаріями - оптимістичним, песимістичним та реалістичним. Лисюк вважає, що наразі песимістичний сценарій у цій ситуації можливий, але "дуже-дуже малоймовірний".

Він пояснив, що наразі спостерігається органічне забруднення - це сполуки, які потрапили у вигляді органіки у воду та споживають кисень. Через це підвищується хімічне споживання кисню, і його рівень у воді падає.

Крім того, Лисак зауважив, що дебіт річки Дніпро набагато вищий, ніж у Десни, тож навіть якщо якась концентрація забруднення дійде до Дніпра, то "вона буде настільки розбавлена, що навіть наші очисні споруди цього не відчують".

Забруднення річок Сейм та Десни

Як повідомляв УНІАН, за оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Вчора заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомляв в ефірі, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання, і це не зможе на 100% забезпечити водопостачанням столиці.

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