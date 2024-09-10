У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого її очищення, зазначили у "Київводоканалі".

У центрі уваги забруднена вода, яка днями може досягнути Київської області. Якість води, яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook. Зазначається, що представник "Київводоканалу" в ефірі телеканалу "Еспресо", озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька. Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомляв в ефірі, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання, і це не зможе на 100% забезпечити водопостачанням столиці.

У повідомленні "Київводоканалу" сказано, що лабораторія регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції, а фахівці виїжджають для відбору проб у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію.

Відео дня

"У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках", - наголошують у "Київводоканалі".

Сказано, що посилена взаємодія з партнерами та донорами для забезпечення необхідними реагентами, що є критично важливим для очищення води. Зокрема, підписаний меморандум з ЮНІСЕФ щодо поставки 120 тонн активованого вугілля для впровадження технології посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля.

"Також, у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що разом з міською владою, Міндовкілля та Держводагенством мають чіткий план реагування у разі надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть водопостачанню столиці.

Важливі новини України про воду - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зазначає, що співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але наголошують, що на сьогодні такі ризики відсутні.

Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив в ефірі "Еспресо", що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

Він зазначив, що зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Очікуються найгірші результати. За його словами, якщо такі результати підтверджуються й чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела, зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. При цьому зазначив, що ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ.

Раніше в.о міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначав, що забруднення річок Сейм і Десна сталося через те, що росіяни знищили очисні споруди на території Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини: