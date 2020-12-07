В процесі буде виготовлятися мінеральне добриво для аграрних потреб, але без шкідливих викидів в атмосферу.

Поєднати пиво з чіпсами - не щось, чим можна здивувати людство. Але вперше цю комбінацію використають для боротьби з глобальним потеплінням.

Як пише BBC, виробник картопляних смаколиків Walkers збирається скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу від свого виробництва на 70% за допомогою нової технології. Згідно з задумом, CO2 від процесу бродіння пива будуть збирати і змішувати з картопляними відходами. І ця суміш далі стане мінеральним добривом. Це добриво вирушить на поля у Великій Британії, де його використають у процесі вирощування наступного врожаю картоплі.

Читайте такожThe Economist: Настав час покінчити з вугіллямЗазвичай саме виробництво міндобрив теж супроводжується великими викидами CO2. Тож технологія, яку збирається використати виробник чіпсів, допоможе зробити і цей процес екологічно чистішим. Таким чином, суміш пива й чіпсів зробить подвійну роботу: збере шкідливі гази від бродіння і від виробництва добрив.

BBC пояснює, що виробник чіпсів вже використовує систему метанового бродіння, в рамках якої бактерії живляться картопляними відходами, виробляючи газ. Його збирають і спалюють в процесі обсмаження чіпсів. Це дозволяє не використовувати викопне паливо. Але після бродіння лишається картопляна маса, яку тепер будуть змішувати із зібраним від пивного бродіння CO2.

Читайте такожЛюдство близьке до кліматичної катастрофи - генсек ООНПивний газ будуть збирати за допомогою розробки невеликої компанії під назвою CCm. Створена нею система фактично підпадає під класифікацію технологій "збору й використання вуглецю" (CCU). Існують й інші розробки з цієї категорії, які використовуються у виробництві пального, полімерів, добрив, будівельних матеріалів тощо. CCU-технології наразі не використовуються широко. Частково це продиктовано тим, що вони все ще нове явище. А частково тим, що попит суспільства на такі розробки менший, ніж мастаби виробництва віходів, які продукують CO2.

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Переклад: Лесь Димань