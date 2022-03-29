Представники МАГАТЕ, які зараз в Україні, через небезпеку не можуть відвідати ці станції.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація і на Чорнобильській АЕС, і в Енергодарі, на жаль, не змінюється. Я б сказав, що вона погіршується, і в Чорнобилі і на Запорізькій АЕС", - зазначив Котін.

Він пояснив чому представники МАГАТЕ, які зараз перебувають в Україні, не можуть поїхати на Чорнобильську АЕС чи Запорізьку АЕС.

"Я думаю, що таких планів в них немає на сьогодні, тому що там дуже небезпекова зараз ситуація. І ні ми, українська сторона, і також міжнародні організації, такі, як ООН, не можемо надати гарантій безпеки високих керівників МАГАТЕ, які могли б туди поїхати", - сказав керівник "Енергоатом".

Котін висловив сподівання, що переговори щодо гарантування безпеки на АЕС, в яких директор Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі особисто візьме участь, дадуть свої позитивні результати.

"Але ми знаємо, що Ґроссі зараз в Україні ,і він рухається в напрямку зустрічі. Я думаю, що на цьому тижні, в рамках цієї зустрічі, будуть деякі результати досягнуті по забезпеченню безпеки, в першу чергу, на Чорнобильській станції, і на Запорізькій станції. На це ми сподіваємось", - підсумував Котін.

Як повідомляв УНІАН, під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.