У Дніпрі знайшли у квартирі кажана / фото ДСНС
У Дніпрі рятувальники ловили кажана, який залетів у квартиру через вентиляцію.
Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних подій в Дніпропетровській області.
Вночі 4 січня рятувальникам повідомили, що на проспекті Дмитра Яворницького власники квартири знайшли кажана у ванній кімнаті.
Прибулі на місце події фахівці служби з’ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору у ванній кімнаті.
фото ДСНС
Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили його та випустили на волю за межами міста.
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