Їм довелося викликати рятувальників.

У Дніпрі рятувальники ловили кажана, який залетів у квартиру через вентиляцію.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних подій в Дніпропетровській області.

Вночі 4 січня рятувальникам повідомили, що на проспекті Дмитра Яворницького власники квартири знайшли кажана у ванній кімнаті.

Прибулі на місце події фахівці служби з’ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору у ванній кімнаті.

Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили його та випустили на волю за межами міста.

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