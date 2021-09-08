Правозахисник заявив, що сприймає це як погрозу

На Київщині невідомі розтрощили авто засновника Східної правозахисної групи Павла Лисянського та прикріпили на капот мертвого кажана.

Як повідомив Лисянський у Facebook, інцидент стався вночі 7 вересня.

"Було розтрощено скло моєї автівки, колеса облиті якоюсь невідомою рідиною, а на капоті залишили прикріплену мертвого кажана", - розповів він.

Правозахисник уточнив, що з автівки нічого не вкрали.

"Сприймаю це як погрозу та натяк не те щоб я перестав займатися висвітленням подій з окупованих РФ частин Луганської та Донецької областей", - наголосив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 липня близько 20:00 у під'їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Двоє невідомих напали на жінку, 1984 року народження, побили її та втекли з місця злочину.

За даним фактом слідчими відкрито було кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

У поліції додали, що розглядають всі версії злочину, однією з яких є громадська діяльність потерпілої.

Потерпілою внаслідок нападу невідомих виявилася місцева активістка Наталія Ешонкулова. У Facebook вона розповіла, що у неї зламаний ніс, вибиті зуби та струс мозку.

Ешонкулова вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського, відомого на прізвисько "Нарік".

Вона також зазначила, що у нападників були ножі та заточки, і якби не сусідка, її б вбили.

24 червня стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваних у нападі.

Автор: Антоніна Доломанжи