Шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються при спалюванні природного та штучного палива та пожежах.

У повітрі Києва у рази перевищено допустимі норми діоксиду азоту та формальдегіду.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві з посиланням на результати спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за станом повітря.

"Станом на 20 травня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в столиці залишався високим. Реєструвалися перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій (ГДКс.д.): діоксиду азоту (ГДКс.д.=0.04 мг/м3) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37; формальдегіду (ГДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37", - зазначається у повідомленні.

При цьому стосовно інших шкідливих речовин (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю) перевищень не виявлено.

"Зазначені шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються при спалюванні природного та штучного палива та при пожежах", - уточнили у Дерпродспоживслужбі.

Також повідомляється, що показники радіаційного фону у столиці перебувають у межах норми. Потужність експозиційної дози в точках контролю становить 10-13 мкР/годину.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 травня в ДСНС повідомили, що у Чорнобильській зоні відчуження горить ліс в Опачичському лісництві. Гасіння пожежі ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками російської окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

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