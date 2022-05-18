Пожежа охоплює понад 1 500 га в районі КПП "Зелений мис".

У Чорнобильській зоні відчуження горить ліс в Опачичському лісництві.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачичському лісництві", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками російської окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

При цьому, радіаційний стан –- в межах контрольних рівнів.

У держагентстві повідомили, що можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня поблизу с. Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки. О 02:10 18 травня пожежу було локалізовано на площі 45 га. Станом на 09:00 спостерігалось тління сухої трави і пнів.

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