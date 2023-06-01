Яскрава квітка суворо охороняється.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області розквітла рідкісна рослина – жовтий мачок. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Подивіться на цю дуже рідкісну чарівну трав'янисту рослину з родини макових, яка занесена до Червоної книги України. Це мачок жовтий, якій росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів", – зазначив науковець у Facebook.

За його словами, раніше мачок жовтий був поширений і по узбережжю Азовського моря, але у заповіднику на Одещині росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження. Русєв наголосив, що квітка суворо охороняється.

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"Ця рідкісна рослина дуже красива, та на фоні неба в українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої улюбленої України…", – додав співробітник парку.

Він уточнив, що є кілька причин, через які ця рослина стала рідкістю. Серед них – стенотопність (можливість "виживати" в місцях з дуже обмеженими умовами середовища), низька схожість насіння, руйнування екотопів під час укріплення берегів, рекреаційне навантаження, збирання людьми лікарської сировини тощо. Як вважає вчений, для збереження жовтого мачка доцільно створювати нові заповідні території на узбережжі, наприклад, лиману Сасик.

Рідкісні явища на Одещині

У національного природного парку "Тузлівські лимани" почали гніздування рожеві фламінго. За словами фахівців, під час війни вони майже постійно мешкають у заповіднику, а нещодавно почали створювати на лиманах "домівки". Кажуть, на Одещині рожевих красенів нарахували понад півтисячі.

В цьому ж заповіднику у травні бачили червонокнижних птахів – яскравих сиворакш. Вони подолали 6 тис. км, щоб дістатися до України.

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