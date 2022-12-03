Міндовкілля звернулося до правоохоронних органів.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) зафіксована масова загибель птахів.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 30 листопада працівники заповідника виявили в заплаві річки Хаджидер на території парку загиблих птахів – близько 50 білолобих гусей, 40 мартинів жовтоногих, 8 граків та 2 сірі ворони. Також виявлено декілька живих птахів з нетиповою поведінкою.

Тушки направили до Інституту зоології НАНУ для дослідження на наявність збудників бактеріальної та вірусної етіології, хімічних сполук, зокрема тих, що застосовуються аграріями.

Відео дня

За результатами дослідження зафіксована аналогічна морфо-фізіологічна картина як і у птахів, що масово гинули в біосферному заповіднику "Асканія- Нова" минулого року.

"Нагадаємо, тоді з’ясувалося, що причиною загибелі є хімічний препарат Бродифакум. Це антикоагулянт, який застосовують аграрії як родентицид проти всіх видів гризунів. Він діє навіть після одноразового прийому та вражає кровоносну, центральну нервову, дихальну, серцево-судинну системи, печінку, нирки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі сильнодіючі препарати зазвичай, всупереч законодавчій забороні, аграрії застосовують у водоохоронних зонах та прибережно-захисних смугах. При цьому, не дотримуються і правил його використання, насипаючи біля нірки отруєне зерно. У подальшому його споживають не лише гризуни, але і птахи, зайці, козулі. Хижі птахи, лисиці, вовки отруюються вторинно, споживаючи мишовидних гризунів, отруєних зайців, куріпок та фазанів.

"Міндовкілля вже звернулося із заявою до Офісу генерального прокурора з проханням зареєструвати кримінальне провадження за статтею 441 Кримінального кодексу України (екоцид) та розпочати досудове розслідування", - повідомили у міністерстві.

Екоцид в Україні: що відомо про воєнний злочин РФ

Раніше УНІАН писав, що у національному природному парку "Тузлівські лимани" на весні через війну не відбулось гніздування деяких червонокнижних птахів.

Тоді лише за один день на територію парку було скинуто російськими окупантами 200 снарядів.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині, створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Вас також можуть зацікавити новини: