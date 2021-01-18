Зокрема, українські експортери вивезли 1,26 мільйона тонн пшениці.

За даними Держмитслужби, станом на 15 січня Україна експортувала 27,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.

Читайте такожВартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум – експертиПро це повідомляє на урядовому порталі.

У розрізі культур на зовнішні ринки поставлено: пшениці – 12,6 мільйона тонн; ячменю - 3,9 мільйона тонн; жита – 1,7 тисячі тонн; кукурудзи-10,3 мільйона тонн.

Крім того, експортовано борошна 81,5 тисячі тонн у перерахунку на зерно.

Загалом зернових, зернобобових культур та борошна експортовано на світові ринки 27,3 мільйона тонн.

Що цьому передувало

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що ситуація з продуктами, які є основою вітчизняного експорту - зернові, олійні, руда та метал, досить обнадійливі, що дає підстави позитивно оцінювати перспективи 2021 року.

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Автор: Вікторія Токарєва