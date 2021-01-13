Петрашко зазначив, що міністерство не відмовляється від свого прогнозу щодо зростання ВВП.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не відмовляється від прогнозованого зростання валового внутрішнього продукту України на 4,6% у 2021 році.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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"У нас план на 2021 рік – зростання у 4,6%. Він з'явиться завдяки різним факторам. По-перше, в листопаді та грудні ми бачимо відновлення певних секторів. Ми бачимо відновлення галузі будівництва, яке є одним з базових драйверів для всієї економіки. Внутрішній товарообіг зростає - це дуже важливо, тому що означає, що у нас не відбулося падіння обсягів. Тобто, люди переключилися на отримання продукції з інших джерел. Вантажоперевезення - "Укрзалізниця" в листопаді та грудні реєструє зростання перевезення вантажів залізницею", - сказав він.

Міністр зазначив, що зараз негативні тенденції спостерігаються в таких галузях економіки як пасажироперевезення, трубопровідний транспорт та транспортування газу.

Що цьому передувало

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року становитиме не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

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Автор: Дмитро Шварц