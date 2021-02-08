Станом на 8 лютого Україна експортувала 29,52 мільйона тонн зерна, що на 7,7 мільйона тонн менше, ніж на таку ж дату роком раніше.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 8 лютого експортувала 29,52 мільйона тонн зерна, що на 7,7 мільйона тонн, або на 20%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Читайте такожВ Україні падає виробництво продуктів харчуванняПро це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,13 мільйона тонн (-2,8 мільйона тонн у порівнянні з торішнім показником), жита - 1,7 тисячі тонн (-3,3 тисячі тонн), кукурудзи - 11,92 мільйона тонн (-4,9 мільйона тонн).

При цьому ячменю експортовано на 53 тисяч тонн більше, ніж роком раніше, - 3,95 мільйона тонн.

Експорт українського борошна відстає від тогорічного показника майже у два рази. До 8 лютого українські агровиробники відправили на експорт 88,4 тисячі тонн борошна, що на 145,3 тисячі тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, жита – на рівні 16 тисяч тонн, а кукурудзи – 24 мільйонів тонн.

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Автор: Ганна Нагорна