Валютна виручка від експорту зерна скоротилася на 41% - до 562,4 мільйона доларів.

Україна в січні поточного року скоротила фізичні обсяги експорту основних зернових культур у два рази, при цьому валютна виручка від поставок скоротилася на 41%.

Читайте такожВ Україні прогнозують нове подорожчання хліба

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"За перший місяць нового року було експортовано 2,65 мільйона тонн зернових, що на 53% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські експортери скоротили поставки кукурудзи на 56% (до 1,99 мільйона тонн) і пшениці на 45% (до 507 тисяч тонн).

Експерти УКАБ зазначають, що завдяки зростанню цін на всю групу зернових, скорочення експортної виручки не було настільки стрімким й становить -41% (562,4 мільйона доларів).

Згідно з повідомленням, основна причина зменшення експорту-скорочення обсягів виробництва зернових культур у минулому маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

За попередніми оцінками, українські аграрії недоотримали 24% кукурудзи, 14% ячменю і 13% пшениці в порівнянні з попереднім періодом.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році становить 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна