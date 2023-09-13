Проект рішення не був схвалений болгарськими фермерами, які заявили, що вони шоковані цим рішенням. Остаточне рішення має бути ухвалене на пленарному засіданні.

Комітет з економічної політики та інновацій парламенту Болгарії ухвалив проект рішення про скасування превентивних заходів щодо агроімпорту з України після 15 вересня 2023 року.

Як повідомляє Forbes Bulgaria, десять членів комітету проголосували "за" проект рішення, четверо - "проти" і двоє утрималися. Остаточне рішення має бути ухвалене на пленарному засіданні.

У проекті позиції Болгарії зазначено, що країна не підтримує продовження після 15 вересня 2023 року надзвичайного заходу, що забороняє ввезення до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Раді Міністрів доручено вжити необхідних заходів для висловлення позиції.

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Проект рішення викликав жваву дискусію в Комісії, проти нього виступили галузеві організації, присутні на засіданні Комісії.

Проект рішення не був схвалений фермерами, які заявили, що вони шоковані цим рішенням. Голова Національної асоціації виробників зерна Ілля Проданов заявив, що рішення не включає в себе аналіз наслідків, до яких воно може призвести, а текст "ставить болгарських виробників під загрозу".

За словами Проданова, таке рішення ставить під загрозу аграрну галузь країни. Він попередив, що нинішня напруженість в галузі "в якийсь момент виллється вкрай масштабно". Він також заявив, що асоціація буде захищати інтереси виробників "усіма можливими способами".

Заборона на агроімпорт з України

15 вересня 2023 року Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

12 вересня 2023 року стало відомо про те, що Польща блокуватиме агроімпорт з України, незалежно від рішення ЄК.

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