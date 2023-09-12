15 вересня Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Уряд Польщі має намір просити Єврокомісію подовжити заборону на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Як заявив представник польського уряду Петро Мюллер в ефірі Polsat, уряд Польщі планує ухвалити резолюцію з відповідним закликом до ЄК 12 вересня. За його словами, якщо цього не станеться, Польща ухвалить таке рішення самостійно.

"Ми близькі до того, щоб подовжити її, але навіть якщо цього не станеться, у нас є готовий регламент, який ми введемо на національному рівні", – заявив Мюллер.

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15 вересня Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Facebook повідомив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським зерном".

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", – наголосив польський прем'єр.

Моравецький сказав: "Коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця та будинки. Поляки такі… коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд "Права та справедливості" гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені".

"Ми говоримо "ні" зриву польського аграрного ринку та заподіянню шкоди споживачам та виробникам. Саме наша жорстка позиція зупинила імпорт українського зерна на спільний ринок ЄС", – сказав Моравецький.

Ситуація з українським зерном у Польщі

Навесні 2023 року низка європейських країн, серед яких була Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію.

У червні дія заборони на ввезення українського зерна продовживши. Мораторій діятиме до 15 Вересня. Проте вже в липні ряд країн ЄС виступили з пропозицією продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця року.

19 серпня 2023 року Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про те, що Польща має намір заборонити Україні ввозити зернові продукти на польський ринок після 15 вересня. Це станеться, якщо Єврокомісія не подовжить заборону на імпорт українського зерна.

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