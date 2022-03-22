Зазначається, що загалом стан озимини добрий.

Близько 20-25% площ озимини знаходяться на не підконтрольній Україні території.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон.

"Території, які окуповані, це умовно 20-25% площ, це включаючи навіть підконтрольні Україні території, але які все ж таки знаходяться на лінії зіткнення, тому проводити там польові роботи небезпечно. Проте навіть попри це, відважні фермери виходять в поле і проводять відповідні роботи", - повідомив Сластьон.

За його словами, загалом стан озимини добрий. На підконтрольних Україні територіях сільгоспвиробники в багатьох випадках змогли провести ранньовесняне підживлення добривами, тому, не проводячи ніяких робіт навіть місяць на цих площах, все одно буде врожай.

Зазначимо, Кабінет міністрів вважає одним із головних своїх завдань проведення посівної в тих районах держави, де не ведуться активні бойові дії.

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