За офіційними даними, площі озимої пшениці врожаю 2021 року становлять понад 6,7 млн гектарів, що на 4,9% перевищує торішній показник.

Ураховуючи прогнози середньої врожайності озимих пшениці на рівні 41 ц/га, можна очікувати, що виробництво пшениці у 2021 році перевищить 27 млн тонн.

Про це розповів експерт-дорадник, канд. екон. наук, доцент кафедри публічного управління і адміністрування Сумського національного аграрного університету Олексій Маслак, пише The Ukrainian Farmer.

За його інформацією, площі під пшеницею в Україні становлять майже четверту частину всіх посівних площ і понад 40% посівів зернових культур. Під пшеницею озимою — до 98% в структурі посівів і валового виробництва пшениці.

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Основні посівні площі культури зосереджено в центральних регіонах України — зокрема у Запорізькій, Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях.

"Загалом торік було зібрано 25,3 млн тонн цього зерна з площі 6,5 млн гектарів за середньої врожайності 38,8 ц/га (зокрема пшениці озимої — 24,6 млн тонн з площі 6,3 млн гектарів, за тієї самої врожайності)", – зауважив науковець.

За офіційними даними, площі озимої пшениці врожаю 2021 року становлять понад 6,7 млн гектарів, що на 4,9% перевищує торішній показник.

Олексій Маслак нагадав, що за інформацією Гідрометцентру України, озимі перезимували задовільно. Суттєвої зрідженості озимих культур не виявлено. Відтак наразі загрози щодо втрати озимини немає.

"Тож, ураховуючи прогнози середньої врожайності озимих пшениці на рівні 41 ц/га, виробництво цієї культури перевищить 27 млн тонн, що сприятиме забезпеченню внутрішнього попиту на ці види зерна", – зазначив фахівець.

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Автор: Вікторія Гордієнко