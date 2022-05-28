Бойове завдання країни: як забезпечити харчами себе разом з частиною світу

Руйнівна війна Росії проти України кинула виклик вітчизняному сектору виробництва продовольства, проте українські виробники не зламались і продовжують свою роботу. УНІАН з’ясовував, які проблеми постали перед харчовою галуззю України, та як вона їх долає.

Повномасштабна війна російських орків проти України, на жаль, все ще триває. Кожен українець за ці три воєнні місяці зміг пристосуватись до нових реалій та знайшов своє місце на одному з фронтів, та наближає перемогу як може. Комусь доводиться боронити свою землю в пекельних боях чи бути волонтером, хтось навчає школярів та студентів або сіє поля, а хтось інформує населення про перебіг подій.

Одне з найважливіших завдань зараз у вітчизняних виробників продуктів – їм треба нагодувати українців та, можливо, ще продати частину продукції на експорт. Проте на долю вітчизняної харчової галузі за період війни припало чимало перепон та випробувань.

Внаслідок воєнних дій на теренах України частина виробничих потужностей була пошкоджена або знищена окупантами. Також масовий виїзд населення за кордон та в інші відносно спокійні регіони нашої країни позначився на недостачі робочої сили на виробництвах.

Значних проблем для виробників харчів принесли перебої з логістикою, які стались внаслідок постійних обстрілів та пошкодження інфраструктури. Складнішим стало доставлення як сировини для перероблення, так й готової продукції до споживачів. А тепер ще й паливна криза здорожчує та ускладнює логістику виробництва продуктів.

Але усі ці виклики в жодному разі не зупиняють роботу галузі. Адже після першого шоку від початку війни практично повністю відновилося виробництво та перероблення основних продуктів на територіях, що знаходяться під контролем України.

Що з зерном, олією та овочами

Найважливішим позитивним фактором стало те, що попри всі складнощі, українські аграрії змогли провести весняну посівну. Інколи це відбувалося під обстрілами російських варварів.

"Вже відбувся посів ярих культур на 12,3 млн га, з них зернобобові культури посіяні на 5,7 млн га. Окрім того, Україна має 7,6 млн га посівних площ озимих зернових, хоча є ризики, що на частині території не вдасться зібрати врожай через активні бойові дії та часткову окупацію", - зазначила в коментарі УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Проте, за її словами, враховуючи той факт, що левову частину вирощених зернових Україна традиційно продавала за кордоном, а зараз така можливість обмежена через блокування морських шляхів, то наша країна повністю забезпечена зерновими для внутрішніх потреб та навіть має значні надлишки.

Зокрема Україна має й достатній запас насіння соняшнику, а також зараз триває посівна нового врожаю, тому без олії ми також не залишимось. До того ж олійна галузь і в мирний час лише незначну частку своєї продукції реалізувала на внутрішньому ринку, а решту експортувала.

"Поступово експорт соняшникової олії налагоджується, однак не тими обсягами, які були до початку війни. Тому більшість олійноекстрактних заводів працює в режимі поступового незначного накопичення виробленої продукції, потім призупиняє виробництво та відновлює роботу в міру здійснення відвантажень", - сказала Литвин.

Водночас як зазначила аналітик, вітчизняне овочівництво постраждало внаслідок окупації частини Херсонської та Запорізької областей.

"Однак в цьому випадку потенційного дефіциту можна уникнути, чому сприяє специфічна структура виробництва овочів. Близько 90 відсотків виробництва зосереджена в господарствах населення та на території, що підконтрольна Україні, посадка овочів точно відбудеться, а то й збільшиться. І в промисловому форматі спостерігається збільшення обсягів виробництва овочів різних видів", - запевнила експерт.

Будемо з хлібом

В складних умовах також працюють як хлібопекарська, так і кондитерська галузі. Проте є певні проблеми, які сприяють підвищенню цін на продукцію та навіть можуть призвести до тимчасового дефіциту частини продукції.

"Нам вдалось налагодити логістику та забезпечити підприємства сировиною та не допустити зупинки виробництва. На сьогодні більшість наших підприємств працює стабільно. Зараз випускається фактично 90 відсотків довоєнного асортименту. Відбулась деяка зміна асортименту у зв’язку з тим, що купівельна спроможність населення все-таки зменшилась", - повідомив інформагенції УНІАН президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Він зазначив, що деякі підприємства-учасники асоціації знаходяться зараз на окупованих територіях і там намагаються працювати, щоб годувати населення, яке опинилось в скрутному становищі. Також частина виробництв зазнала значних ушкоджень та їх відновлювати треба буде з нуля.

Одна з головних проблем хлібопекарської галузі зараз, за словами Дученка, це відсутність обігових коштів у підприємств.

"Якщо підприємства не отримають обіцяні кредити та не поповнять обігові кошти, то найближчим часом може бути різкий стрибок цін на продукцію або навіть можливий дефіцит. Якщо ж все-таки ми отримаємо ці кредити й зможемо відновити свій фінансовий стан, то підвищення цін буде незначним – від 5 до 10 відсотків", - наголосив президент асоціації.

Не оминули руйнування та захоплення окупантами виробничих потужностей й кондитерську галузь. Зокрема, як розповів УНІАН президент Асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, виробництво компанії "Монделіс", яке виготовляло печиво Oreo, TUC, Belvita та шоколад Milka та "Корона", що знаходиться в Тростянці Сумської області, зазнало значних пошкоджень, тому поки що не може відновити свою діяльність. Постраждала також фабрика "Деліція", яка виробляла великий асортимент печива, пряників та тортів, що перебуває в зруйнованому місті Буча (Київська область). Є виробництва, які зараз опинилися в окупації й фактично не працюють. До речі, зі схожою проблемою зіткнувся і найбільший в Україні виробник солі "Артемсіль", потужності якого наразі знаходяться в гарячій точці бойових дій, тому виробництво там повністю зупинено.

"На сьогодні більшість компаній, що не перебувають у зоні активний бойових дій, відновили свою діяльність. Але на внутрішньому ринку обсяги реалізації все одно значно скоротились через окупацію частини українських територій та через відтік населення за кордон. А експорт продукції майже зупинився через проблеми з логістикою", - повідомив Балдинюк.

За його словами, нормальній діяльності галузі також перешкоджають заборгованість торговельних мереж перед виробниками продукції, адже ці кошти потрібні для закупки сировини, виплати зарплат працівникам та, деяким фабрикам, для відновлення своїх потужностей. Також компанії стикаються з проблемою логістики та значним здорожчанням сировинних матеріалів.

М’ясо-молочна галузь на військових рейках

М’ясо-молочна галузь за три місяці повномасштабної військової агресії зазнала втрат частини своїх виробництв, проте зараз стала на рейки війни й продовжує далі забезпечувати населення своєю продукцією. Причин для паніки немає – українці матимуть як м’ясні, так і молочні вироби.

"Втрачено в середньому по галузі тваринництва до 10-15 відсотків інфраструктури в межах територій, які були окуповані, або де продовжується тимчасова окупація чи активні бойові дії. Якщо дивитись на макропоказники та з точки зору валового виробництва продукції тваринництва, яке було експортоорієнтованим, це не є критична величина втрат для внутрішньої продовольчої безпеки", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він додав, що Україна має достатньо потужностей, щоб повністю забезпечити українців м’ясом різних видів, а також молочною продукцією та яйцями.

Зокрема, за даними УКАБ, станом на початок травня близько 70 відсотків вітчизняних молокопереробних підприємств налагодили своє виробництво та налаштували схеми продажів.

Окрім забезпечення українців, вітчизняна молочна галузь здатна буде поділитись своєю продукцією й з іншими країнами.

"У міністерства є впевненість, що молочний сектор може бути профіцитним – він здатний забезпечити внутрішній попит і одночасно експорт молочної продукції. Тому виробники можуть спокійно планувати свою експортну діяльність у довгостроковій перспективі", - зазначили в Мінагрополітики.

Отже, основні продукти будуть присутні на полицях наших магазинів, але під питанням залишається їхня цінова політика. Оскільки експерти прогнозують цього року зростання інфляції на від 20 до 25 відсотків, що очевидно потягне за собою й ціни на харчі. Також деякі галузі харчової промисловості здатні забезпечити продовольством не тільки Україну, тому поступово відновлюють експорт своєї продукції альтернативними шляхами.

Українські виробники харчів міцно боронять продовольчий фронт нашої держави. І ті складні умови, які зараз постали перед ними й всією нашою країною, не можуть зламати бойовий дух українців. Тому національна продовольча безпека перебуває під надійним захистом.

Альона Кириченко