Чи буде Україна з цукром за доступною ціною після закриття третини цукрових заводів

Зупинка частини цукрових виробництв поставила під сумнів забезпеченість українців цукром. УНІАН з’ясовував, чи можливий в Україні дефіцит цього солодкого продукту і за якою ціною його можна буде придбати.

Українські аграрії в надтяжких воєнних реаліях провели весняну посівну, а тепер збирають досить непоганий врожай там, де це можливо. Вже скоро розпочнеться збір цукрових буряків і відповідно сезон цукроваріння.

Вітчизняна виробнича галузь хоча вже й стала на рейки нової реальності в умовах війни, але все рівно потерпає від різних викликів. Зокрема, цукровий сектор страждає через рекордно високі ціни на газ, який складає значну частину собівартості виробництва.

За словами заступника директора Гнідавського цукрового заводу, який є одним з провідних у галузі, Олександра Нікішина, ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам є такою, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки.

"Це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів працювати не буде, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", - зазначив він.

Достатньо для забезпечення потреб країни

Після закриття третини вітчизняних заводів з виробництва цукру постає логічне питання, а чи не спонукатиме це до дефіциту цього продукту, адже діючі підприємства зможуть не впоратись з переробкою отриманого врожаю буряку.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, цьогоріч цукровими буряками було засіяно 180,6 тисяч гектарів. А в попередньому році цей показник складав 227 тисяч гектарів.

Як повідомили УНІАН в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", урожай становитиме 7,5-7,8 млн тонн цукрового буряку. А наявні цукрові заводи, які працюватимуть цього року, здатні переробити весь вирощений урожай.

"Цього року буде вироблено близько 1,1 млн тонн цукру. Цього обсягу буде достатньо для забезпечення потреб населення країни, яке у попередні роки споживало 1,06 млн тонн цукру на рік. А з урахуванням минулорічних перехідних залишків, які складають 250-300 тисяч тонн, дефіциту цукру на ринку України не очікується", - зазначив заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.

Окрім потреб нашого населення, за словами науковця, Україна зможе ще поставити на експорт 60-80 тисяч тонн цукру.

Проте, як наголосив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, ситуація з виробництвом цукру буде залежати, від цін на газ, зокрема, від можливостей для надання газу заводам за пільговими цінами.

"Якщо заводи отримають газ за пільговими цінами, то з переробкою не буде проблем. Але не можна виключати ситуації, коли ціни на цукор будуть нижчими за його собівартість. Тоді обсяги виробництва цукру можуть суттєво скоротитися", - зазначив він.

"Навряд чи станеться нестача українського цукру, але на цей випадок є імпортні виробники бурякового та тростинного цукру. Поки що не прогнозуємо дефіцит цукру, як було з сіллю", - підкреслила провідний менеджер із закупівлі сипучих товарів мережі супермаркетів Varus Олена Овсюк.

Вартість солодкого життя

Ціни на цукор на українському ринку почали стрімко зростати ще восени 2020 року. Тоді чинниками цього став поганий врожай цукрових буряків та здорожчання енергоресурсів.

Як повідомили в "Інституті аграрної економіки", в Україні торік цукор був одним з тих продуктів, які здорожчали найбільше. Його вартість за 2021 рік збільшилась на 61,5 відсотків.

А наприкінці минулої зими повномасштабне вторгнення російських загарбників на наші землі також вдарило по цінах на харчі, зокрема, подорожчав і цукор.

"Ціни з лютого 2022 зросли. Якщо до початку повномасштабного вторгнення кілограм цукру коштував 24,50 грн, то зараз його ціна 32,90 грн. Це пов'язано з дефіцитом сировини та здорожчанням пального і логістичних послуг в цілому", - розповіли УНІАН у мережі Varus.

В торгівельній мережі АТБ зазначили, що в них середній ріст вартості цукру склав 15 відсотків.

"Ціна на цукор постійно змінюється у зв’язку зі змінним попитом на ринку, нестабільними поставками та логістичними обмеженнями. Наразі ціна зростає у зв’язку з обмеженими залишками в постачальників наприкінці сезону", - повідомили в компанії Metro Україна.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що за умови макроекономічної стабільності в Україні, стабільних цін на паливо та енергоносії підвищення цін на цукор до кінця року не перевищить 10-12 відсотків.

Попит на цукор

Цукор є одним з базових харчових продуктів українців. Тому не дивно, що в період ажіотажних закупок на початку повномасштабної війни російської орди проти нашої країни попит на нього зріс.

"Попит сильно зростав після 24 лютого, пов’язаний з панічними настроями населення. Завдяки власному пакувальному виробництву, ми змогли на постійній основі забезпечувати попит своїх клієнтів, тому він нормалізувався протягом півтора місяця. Починаючи з кінця червня він знову зріс – це сезонний показник, пов’язаний з початком сезону консервації. Наразі попит стабільний", - зазначили в коментарі УНІАН в мережі Metro Україна.

В мережі АТБ зростання попиту на цей товар було в травні, що пов’язане з панікою через тимчасовий дефіцит солі.

Незважаючи на підвищення попиту на цукор, українські виробники та роздрібна торгівля здатні задовольнити потреби населення в цьому продукті. Ситуація з цукром в Україні не є критичною, тому немає підстав масово змітати його з полиць магазинів. У крайньому разі торгівельні мережі здатні швидко відреагувати і наповнити свій асортимент імпортною продукцією, яка зможе покрити можливу нестачу.

Щодо вартості цукру, то, на жаль, поки немає передумов до її зменшення. Проте, й значного подорожчання експерти та виробники не прогнозують.

В першу чергу, українцям не варто панікувати і закуповуватись цукром, аби самим собі не нашкодити і не створити штучного дефіциту цього товару і в результаті спричинити зростання цін на нього та непотрібну нервову напругу у суспільстві.

Альона Кириченко