По одному випадку АЧС зафіксовані в Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях.

Ветеринари зафіксували три випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) в Україні з початку грудня 2020 року – по одному в Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях.

Читайте такожУ Миколаївській області зафіксовано спалах пташиного грипу (відео)Про це повідомляється на сайті проекту "Стоп АЧС" з посиланням на дані Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, 10 грудня на території приватного акціонерного товариства "Завальський графітовий комбінат" у Кіровоградській області ветеринари виявили вірус серед домашніх свиней.

Також 17 грудня вірус у диких кабанів був виявлений в мисливському господарстві ТОВ "Оксамит сервіс" в Київській області.

Ще один випадок захворювання АЧС виявлено серед домашніх свиней в приватному секторі в селі Новопетрівське Миколаївської області.

Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби в осередках захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

За даними проекту "Стоп АЧС", в Україні з 2012 року зареєстровано 537 випадків захворювання АЧС.

Довідка УНІАН

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней.

Для людини вірус АЧС небезпеки не несе.

Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна