Обсяг виробництва борошна за 2 місяці скоротився на 32% - до 170,7 мільйона тонн.

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні в січні-лютому склало 122,8 тисячі тонн, що на 7,4% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Читайте такожУкраїна суттєво зменшила експорт зерна та борошна

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, виробництво пшеничного хліба скоротилося на 9% – до 48,7 тисячі тонн, пшенично-житнього – на 7,8%, до 37 тисяч тонн.

Обсяг виробництва борошна (пшеничного та пшенично-житнього) за вказаний період скоротився на 32% й становить 170,7 тисячі тонн.

Також за 2 місяці 2021 року Україна скоротила виробництво таких борошняних виробів: солодкого печива на 9,3% - до 21,5 тисячі тонн, здобної випічки на 11% - до 9,6 тисячі тонн, тортів і кондитерських виробів на 3,4% - до 15,8 тисячі тонн.

Виробництво макаронних виробів скоротилося на 1,6% - до 9,4 тисячі тонн.

Що цьому передувало

В асоціації "Борошномели України" заявили, що ціни на хліб в Україні неможливо знизити через подорожчання зерна та інших необхідних для виробництва хліба інгредієнтів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна