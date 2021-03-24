В асоціації "Борошномели України" підкреслили, що на сьогодні борошномельні підприємства працюють з негативною рентабельністю.

Ціни на хліб в Україні неможливо знизити через подорожчання зерна та інших необхідних для виробництва хліба інгредієнтів.

Читайте такожУкраїнські аграрії почали скорочувати виробництво сільгосппродукціїПро це йдеться в повідомленні асоціації "Борошномели України".

Згідно з повідомленням, для стабілізації цін на основні продукти харчування, куди входить і хліб, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запропонувало низці асоціацій ("Укроліяпром", "Борошномели України", "Всеукраїнська асоціація пекарів", "Укрхлібпром" і Асоціація ритейлерів) добровільно знизити ціни на продукцію.

"Ми жодним чином не можемо вплинути на вартість готової продукції, оскільки в основі її лежить підвищення цін на зерно. Додати до цього зниження попиту, скорочення обсягів виробництва борошна і почався імпорт борошна, різке падіння експорту. На сьогодні всі без винятку борошномельні підприємства України працюють з негативною рентабельністю, що обумовлено сукупністю цих факторів, основний з яких – це ціна на пшеницю", – наводяться в повідомленні слова директора Асоціації Родіона Рибчинського.

За його словами, дворазове зростання цін на цукор, рослинна олія, яйця також унеможливлює будь-які зміни в ціновому аспекті. До того ж зросла ціна на електроенергію і газ, які використовуються для виготовлення хліба на заводах.

Також повідомляється, що низка торгових мереж на прохання Мінекономіки погодилися знизити ціни на хліб, але почали вимагати від хлібокомбінатів поставляти продукцію за нижчими цінами.

"Подібні дії ми розцінюємо як тиск на виробників з метою нашим коштом знизити ціну на полицях торгових мереж", – йдеться в повідомленні.

Асоціації хлібопекарів і борошномелів звертають увагу Мінекономіки: Якщо міністерство хоче забезпечити зниження ціни в роздробі, то для цього, в першу чергу, необхідно розмовляти з представниками торгових мереж.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів веде діалог з ритейлерами та торговими мережами про недопущення зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна