Станом на середину січня поточного року, реалізація яблук з необладнаних сховищ вже завершилася, і практично всі обсяги продукції середньої та низької якості в країні вичерпалися.

З початку поточного тижня від українських садівників стали все частіше надходити повідомлення про завершення реалізації залишкових партій яблук сорту «Гала».

Про це йдеться в моніторингу проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

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Як говориться в моніторингу, у виробників не тільки були проблеми з комплектацією партій на експорт, а й виникали складнощі з відправкою продукції на внутрішній ринок, попри низькі вимоги до якості з боку місцевих покупців.

"Навіть, попри те, що зростання виробництва основного українського фрукта у 2020 році підтвердилося, паралельно з цим збільшилася і частка низькоякісної продукції, яку важко продати навіть на внутрішньому ринку, не кажучи вже про експорт. В результаті, вже з початку 2021 р. якісні яблука на ринку України почали додавати в ціні, а асортимент пропонованих основних сортів вже найближчим часом скоротиться як мінімум на одну позицію", — констатує Олександр Хорев, керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Як повідомляє East-fruit, станом на середину січня поточного року, реалізація яблук з необладнаних сховищ вже завершилася, і практично всі обсяги продукції середньої та низької якості в країні вичерпалися. У підсумку, ціновий діапазон на яблуко в Україні дещо звузився до 8-17 грн/кг, а середня ціна підросла на 1 грн/кг до 13 грн/кг щодо останніх чисел грудня минулого 2020 року.

Таким чином, на думку проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти", на українському ринку вже є всі передумови до подальшого зростання цін на яблуко врожаю 2020 року, і цей фрукт з великою часткою ймовірності продовжить дорожчати в країні. Проте, на цей момент ще досить складно спрогнозувати, до якого рівня продовжиться зростання цін, оскільки у весняні місяці 2021 року на їх формування будуть впливати зміни в запасах яблук в сусідніх Польщі та Молдові.

Що цьому передувало

За перше півріччя 2020 року Україна збільшила імпорт свіжих ягід і фруктів.

Станом на 29 вересня 2020 року ціни на яблука в Україні були найвищими за останні три роки.

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Автор: УНІАН